in foto: Foto di repertorio

Si innamora dell'insegnante, lei non corrisponde e lui comincia a pedinarla. L'aspirante amante della prof è un cittadino slovacco di 44 anni, la docente è una ragazza di 31 anni che l'uomo aveva avuto come maestra di italiano durante un corso per stranieri organizzato da un'associazione di volontariato a Roma, quartiere Esquilino, nei pressi della stazione Termini.

In aula durante le lezioni le faceva apprezzamenti e, dato che non venivano corrisposti, cominciava a insultarla verbalmente. Già allora la ragazza aveva presentato un esposto alle forze dell'ordine con richiesta di ammonimento. In più l'uomo le avrebbe inviato circa 60 email dal contenuto che i carabinieri definiscono "inquietante" sia ai recapiti privati, che a quelli aziendali. La scorsa sera la giovane insegnante l'ha visto sbucare dall'angolo all'uscita dal lavoro, in zona viale Regina Margherita. Per l'ennesima volta la docente ha chiamato il 112. "L’uomo imperterrito, nonostante i rifiuti della donna che più volte gli aveva chiesto di desistere, ha cercato ancora di avere un contatto fisico", spiegano i carabinieri in un comunicato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Parioli che, al termine di articolati accertamenti di polizia giudiziaria, hanno bloccato e arrestato il 44enne slovacco con l'accusa di atti persecutori.