in foto: Mr. Melt (foto di Eva Sladkovská via Facebook)

Cocaina, hashish e ketamina, oltre a quasi 700 euro in contanti. È quanto gli agenti della polizia di Stato del commissariato Esquilino hanno trovato addosso a Mr.Melt, alias Matteo Sammarco, 31enne rapper noto a Roma nella scena del rap hardcore. Il cantante è stato fermato venerdì pomeriggio per un controllo mentre era in auto assieme ad altri amici in piazza Vittorio Emanuele II. Alla vista dei poliziotti il giovane avrebbe cercato di disfarsi di un sacchetto che aveva nascosto nei pantaloni, gettandolo dalla vettura: la scena non è però sfuggita agli agenti che nel sacchetto hanno trovato un grammo di coca, uno di ketamina e alcuni grammi di hashish. Nelle tasche del 31enne sono poi stati trovati 675 euro in banconote di piccolo taglio. La droga e i contanti sono valsi per il rapper l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dalla quale il 31enne si dovrà adesso difendere.

Mr. Melt ha all'attivo un album, pubblicato nel 2018

L'arresto del rapper Mr.Melt è avvenuto nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di droga effettuate durante il fine settimana da parte della polizia di Stato in quelle che vengono considerate le principali piazze di spaccio della Capitale. Il rapper è una delle dieci persone finite in manette con l'accusa di spaccio. Mr. Melt è un nome noto nella scena musicale di quello che viene definito "hardcore italian rap". Sulla sua pagina web è disponibile una breve biografia del musicista, che attualmente vive ad Amsterdam: "Nato e cresciuto nella periferia romana, Mr Melt dipinge la realtà tipica di quelle zone attraverso liriche crude ed introspettive. Il suo stile di rap è caratterizzato da un approccio ruvido e spontaneo, da metriche articolate e da una proprietà di linguaggio che lo rende sempre attuale e mai noioso". Il primo album del rapper, "Full melt jacket" è uscito nel giugno del 2018 sui principali digital store.