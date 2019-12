in foto: (Immagine di repertorio)

Terrorizzava ragazzini e negozianti della zona Balduina, a Roma, e per questo si era anche "guadagnato" il soprannome di "nero della Balduina". Il protagonista di queste poco lusinghiere azioni, un ragazzo di 19 anni originario della Costa d'Avorio, è stato arrestato nella giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre, da agenti della polizia di Stato del commissariato Monte Mario. I poliziotti hanno notificato al giovane un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di rapina aggravata in concorso e violazione della legge sulla discriminazione razziale, disponendo per il giovane i domiciliari.

Il 19enne e i complici vessavano un negoziante straniero con insulti razzisti

Dagli accertamenti della polizia, coordinati dalla procura, è emersa la responsabilità del 19enne, in concorso con altri due ragazzi minorenni che però non sono ancora stati individuati, in una serie di rapine compiute ai danni di altri giovani della zona Balduina negli scorsi mesi. Il modus operandi dei tre era sempre il medesimo: accerchiavano le loro vittime in luoghi isolati, le costringevano a consegnare soldi e oggetti di valore e poi le minacciavano di ritorsione in caso avessero provato a denunciare l’accaduto. Oltre a queste rapine, il 19enne e i suoi complici avevano preso di mira un negoziante straniero, sempre in zona Balduina: i tre per mesi si sono recati nel suo negozio, hanno consumato merce senza pagare e soprattutto lo hanno aggredito e insultato con epiteti razzisti. Per indurlo a non denunciare, gli dicevano di essere collegati a pericolose bande criminali e lo minacciavano di possibili vendette. Fortunatamente alcune delle giovani vittime del 19enne, nonostante le minacce, hanno avuto il coraggio di denunciarlo, facendo così scattare le indagini che hanno portato poi al suo arresto.