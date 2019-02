Paura a Mostacciano, quartiere di Roma Capitale, dove un uomo ha rapinato pistola in pugno una tabaccheria sul Viale Beata Vergine del Carmelo, per poi fuggire a piede con il bottino. Tanta paura tra i presenti, che si sono ritrovati sotto minaccia dell'arma, ma nessun ferito. I carabinieri sono ora al lavoro per cercare di identificare l'uomo e recuperare il bottino.

E' accaduto attorno alle 18 di venerdì, quando un uomo con il volto coperto è entrato nella tabaccheria su viale Beata Vergine del Carmelo ed ha estratto una pistola, puntandola contro i presenti. Il rapinatore ha chiesto quindi i soldi contenuti all'interno della cassa ed alcuni pacchetti di sigarette, per poi lasciare l'esercizio commerciale e darsi alla fuga a piedi. Subito sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Torrino Nord che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti al momento della rapina. Anche i militari dell'arma appartenenti al nucleo operativo della compagnia Roma Eur sono giunti sul posto. Fortunatamente, nessuno dei presenti è rimasto ferito ed a parte la paura sono usciti illesi da questa rapina.