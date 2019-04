Salvatore Lentini, manager di 83 anni, è stato condannato a 10 mesi di carcere e a pagare una multa di 10mila euro con l'accusa di violenza sessuale per aver baciato sulle labbra senza consenso la propria segretaria, una donna di 36 anni. Come riporta Il Corriere della Sera, i fatti risalgono al gennaio 2017, quando il presidente dell'associazione Union, Unione italiana organismi notificati e abilitati, con sede a Mostacciano, territorio di Roma Sud, che si estende nelle zone del Torrino e Tor de' Cenci, durante una mattina di lavoro si sarebbe avvicinato intimamente all'impiegata, dandole improvvisamente e inaspettatamente un bacio. La donna, sconvolta, si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia. Ai militari ha raccontato l'accaduto, premettendo che aveva ricevuto una mail in cui il capo le scriveva che voleva abbracciarla e altre frequenti occasioni in cui l'uomo le aveva fatto dei complimenti non relativi alla sua professionalità ma di carattere estetico, nonostante non fosse ricambiato, comportamenti che chiaramente l'avevano infastidita.

Fino ad arrivare all'episodio in cui l'imprenditore esplicitamente, avrebbe cercato il contatto fisico, dandole quel bacio sulle labbra. La segretaria poi, senza pensarci due volte, si è licenziata, ritenendo non più idoneo dopo l'accaduto continuare a lavorare nel posto in cui si trovava. Ora si attende l'appello, dove Lentini, assistito dal suo legale difensore Remo Pannain punterà affinché i giudici prendano in considerazione il fatto che non sia stata dimostrata nessuna prova della sensualità dell'atto e che non ci sia nessun testimone ad aver assistito alla scena.