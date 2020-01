in foto: immagine di repertorio

Un anziano di 89 anni è stato investito da un'auto ieri sera in via Casetta Mattei, quartiere Gianicolense di Roma. L'uomo è stato soccorso e accompagnato d'urgenza all'ospedale San Camillo della Capitale, ma oggi è morto. Stando a quanto si apprende, alla guida dell'automobile, una Fiat Panda, c'era un uomo di 78 anni. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale gruppo Marconi. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, ma anche il conducente ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato accompagnato in ospedale in codice giallo, probabilmente per un malore accusato a causa dello spavento. Sono tuttora in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per accertare se l'89enne si trovasse o meno sulle strisce pedonali al momento dell'investimento.

L'incidente è avvenuto ieri sera in via di Casetta Mattei

Secondo quanto riporta RomaToday, a perdere la vita è stato Tommaso Lospinuso. L'incidente è avvenuto precisamente alle 18 di ieri, martedì 14 gennaio, all'altezza del civico 79 di via Casetta Mattei. Nel primo pomeriggio di oggi, invece, si sono scontrate un'automobile e una bicicletta in zona Salario a Villa Ada. Il ciclista, un ragazzo di 33 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sconosciute, per il momento, le sue condizioni di salute.