in foto: Foto di repertorio

Sono entrati nell'appartamento, in pieno pomeriggio, hanno picchiato e immobilizzato la padrona di casa e hanno rubato tutti gli oggetti di valore che hanno trovato. Poco prima delle 18 di ieri, 5 dicembre, tre uomini incappucciati e vestiti di nero sono entrati dalla finestra dell'appartamento al primo piano di via Batteria Nomentana. Uno dei tre ha immobilizzato la donna, una signora di 67 anni, mentre altri due hanno messo a soqquadro la casa per cercare gioielli e oggetti preziosi. I ladri sono fuggiti con un Rolex e un Cartier. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissario Salario e della squadra mobile. Stando a quanto si apprende, la signora è in buone condizioni di salute. Gli investigatori sono al lavoro per risalire all'identità dei tre ladri.

I ladri hanno schiaffeggiato la donna e l'hanno minacciata di morte

Secondo quanto riporta il Messaggero, la signora è entrata nel palazzo, ha preso l'ascensore e stava per aprire la porta, quando si è trovata davanti i tre ladri. L'hanno schiaffeggiata e trascinata all'interno e infine l'hanno costretta a sedersi su una poltrona. Uno di loro l'ha anche minacciata di morte. "La conosco la donna rapinata . Una bravissima persona ma non ricca. Credo sia una persona come noi. Se è capitato a lei, poteva capitare anche a me", ha raccontato un commerciante della zona sempre al Messaggero. Come detto, le forze dell'ordine ancora non sono riusciti a risalire all'identità dei tre malviventi, ma stanno cercando indizi per poter procedere al loro arresto.