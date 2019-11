in foto: Immagine di repertorio

Guasto su un autobus Atac a Roma: l'episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17 nella zona di Casal Palocco. A differenza di quanto emerso in un primo momento, il mezzo non sarebbe andato a fuoco, ma avrebbe avuto un guasto al sistema frenante. Il conducente del mezzo ha preso un estintore e ha provato a spegnere un principio d'incendio, ma è rimasto intossicato dal fumo. Sul posto Vigili del Fuoco e soccorsi del 118: l'autista è stato portato via in ambulanza, per una lieve intossicazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e accertare effettivamente cosa sia accaduto. L'autista non è in gravi condizioni: portato al Sant'Eugenio per una lieve intossicazione, è stato poi dimesso.

Atac: "Nessun incendio, vettura tornerà oggi in servizio"

"Non si è verificato un incendio su un bus di linea nel pomeriggio di ieri nella zona di Casal Palocco – precisa Atac in una nota – È accaduto invece che un bus della linea 070, e non 709, ha avuto un guasto al sistema frenante di una ruota che, bloccandosi, ha generato un'elevata fumosità. L'autista ha usato l'estintore e quindi sono intervenuti i vigili del fuoco. I danni sono stati perciò limitati alla ruota anteriore del mezzo e non si e' sprigionato alcun incendio. La vettura tornerà in servizio già nella giornata di oggi".