in foto: (CREDIT: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni): Kasih, maschio di tigre di Sumatra, emerge dall’acqua dopo un bagno nella piscina naturale presente nell’area

Fa caldo, tanto caldo in tutta Roma e anche al Bioparco di Villa Borghese. Anche gli animali stanno soffrendo le temperature di questi giorni e per questo lo staff del parco si sta dando da fare per aiutarli. “I nostri animali scelgono se uscire all’aperto o rimanere nei ricoveri interni, hanno a disposizione ampie zone d’ombra, grandi vasche dove immergersi, come per elefanti, tigri, macachi e lupi, piscine, come per gli orsi”, ha spiegato il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Federico Coccìa.

in foto: (CREDIT: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni) i ghiaccioli per i lemuri del Bioparco di Roma

“I lemuri catta e i macachi del Giappone (nelle foto), come gli altri primati del Bioparco, ricevono dallo staff zoologico ghiaccioli a base di frutta e canne di bambù ripiene di yogurt e frutta congelati: oltre a rinfrescarli, questi ‘strumenti’ sono una forma di arricchimento ambientale e consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo”, ha concluso Coccia.