Roma, all’ospedale San Camillo il robot che toglie i tumori: la tecnologia all’avanguardia

È il primo robot di questo tipo in uso in un’azienda sanitaria del Lazio. Permette al chirurgo di operare in una consolle “immergendosi” nel corpo del paziente grazie alla realtà virtuale e la rappresentazione 3D. Molto efficace in campo oncologico: permette di raggiungere zono del corpo difficilmente raggiungibili manualmente, e di effettuare operazioni meno invasive.