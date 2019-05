in foto: Temporale con lampi e tuoni (Immagine La Presse)

Inizia con un lunedì di pioggia torrenziale l'ultima settimana di questo maggio bizzarro, che ha fatto tornare l'autunno non solo a Roma, ma in tutta Italia. Lunedì 27 maggio le precipitazioni si abbatteranno per tutta la giornata sulla capitale, e fino a martedì 28 maggio è stata diramata l'allerta arancione per temporali in tutta Roma. Le temperature oscilleranno tra i 17° e i 19°, e i venti saranno moderati: purtroppo non ci sarà nemmeno un'ora in cui non pioverà sulla capitale. Anzi, dalle 16 alle 22 si intensificheranno le precipitazioni, con forti temporali in tutto il territorio. Fortunatamente le cose dovrebbero migliorare martedì 28 maggio, anche se l'allerta meteo per temporali sarà sempre arancione anche per la giornata di domani. Secondo le previsioni dovrebbero esserci leggere piogge solo tra le due di notte e le otto del mattino, mentre per il resto della giornata il cielo sarà poco nuvoloso. Le temperature rimarranno pressoché invariate, con la minima a 17° e la massima a 20°. Cambia nuovamente il tempo mercoledì 29 maggio, con la minima che si abbassa a 15° e la massima che si attesta sui 19°. La mattina il cielo sarà sereno e senza nuvole, ma dalle 14 in poi inizierà a essere coperto: dalle 23 sono di nuovo previsti temporali sulla capitale.

Roma, il meteo della settimana: piogge e temperature minime in calo

Brutto tempo anche giovedì 30 maggio: nonostante per ora il meteo non preveda temporali, ci saranno piogge miste a schiarite tra le 17 e le 20, e nubi sparse copriranno il cielo per tutta la giornata. Venerdì 31 maggio ci sarà un po' di tregua a Roma: il sole splenderà per tutta la giornata tranne tra le 14 e le 15 che si saranno un po' di nube sparse a coprire il cielo. Si abbassa notevolmente la temperatura minima, che si attesta sui 14°, ma la massima si alzerà a 22°. Il primo weekend di giugno sarà invece un fine settimana di sole, anche se la temperatura minima sarà sempre molto bassa, sui 14°. Si alza invece la massima a 24°.