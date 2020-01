in foto: Foto dal profilo Facebook di Valeria Rusconi

Allarme bomba nella redazione romana de La Repubblica in via Cristoforo Colombo. A renderlo noto il sito web del quotidiano che pochi minuti dopo le ore 19 ha pubblicato un avviso ai lettori: "Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella redazione di Roma. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati". Ad informare della presenza di un ordigno all'interno del palazzo de La Repubblica una telefonata anonima arrivata ai carabinieri. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine che sono intervenute per far fronte all'emergenza.

Falso allarme bomba nella redazione La Repubblica Roma

L'allarme è rientrato dopo circa cinquanta minuti, non è stata trovata nessuna bomba. Giornalisti e personale si sono recati verso le uscite e hanno abbandonato il palazzo, sono rimasti in strada per circa un'ora in attesa di novità da parte dei militari, mentre entravano all'interno dell'edificio. Sul posto sono intervenuti gli artificieri insieme a vigili del fuoco, Polizia di Stato e carabinieri, che hanno lavorato per verificare effettivamente se fosse presente un ordigno esplosivo. Hanno perlustrato da cima a fondo l'intero edificio, controllando tutti i piani e tutte le stanze, nella speranza che si tratti di un falso allarme. "Siamo in strada. Le forze dell’ordine stanno setacciando la redazione. Chiamati anche i cani anti-bomba" scrive su Facebook la giornalista Valeria Rusconi.