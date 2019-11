in foto: Immagine di repertorio

È stato chiuso il tratto della Tangeziale Est tra viale Castrense e lo svincolo dell'A24 a causa degli allagamenti dovuti alle forte piogge che si stanno abbattendo in queste ore su Roma. Code e forti rallentamenti si stanno verificando su tutta la tangenziale: gli automobilisti sono bloccati e non riescono a procedere, non si sa quando la circolazione potrà tornare alla normalità. Il tratto chiuso della Tangenziale Est è infatti completamente allagato. È caos a Roma, dove da questa mattina una bomba d'acqua si è riversata sulla capitale. Le metro vanno a singhiozzo, il servizio pubblico è rallentato e le strade sono piene d'acqua a causa dei tombini ostruiti dalla pioggia. Una giornata infernale per i romani, segnata dal maltempo, dagli incidenti, dagli alberi caduti e dalle strade bloccate.

Chiusa Tangenziale Est in direzione Salaria per guasto tecnico

Oggi, a causa del maltempo, rimane chiusa anche la galleria della Nuova Circonvallazione Interna in direzione Salaria, a Roma, a causa di un allagamento legato a guasto tecnico. Sul posto la polizia locale dei Gruppi IV Tiburtino, le pattuglie dei Gruppi V Prenestino e III Nomentano, mentre nel quadrante di Porta Maggiore, San Giovanni e San Lorenzo è stata rafforzata la presenza dei Gruppi VII Appio e I Centro e II Sapienza per agevolare la viabilità.

60 gli interventi dei Vigili del Fuoco a Roma e provincia

Da questa mattina alle 18 sono circa sessanta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per le forti piogge che hanno colpito Roma e provincia. Dissesti, allagamenti, persone in difficoltà, caduta alberi e smottamenti si sono verificati in tutto il territorio laziale. Ad Anzio in particolare i pompieri sono intervenuti per salvare sei persone bloccate nelle rispettive macchine, e domani scuole e uffici rimarranno chiusi.