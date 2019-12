Sono stati inaugurati questa mattina i locali della biblioteca di via Benedetto Croce, ricavati all'interno di una sede municipale alla Montagnola: si tratta di un primo passaggio per la creazione di un polo bibliotecario ideato dal VIII Municipio di Roma, e che si estenderà nei territori di Montagnola, San Paolo e Garbatella. Gli utenti avranno a disposizione trenta postazioni per leggere e studiare, e anche un catalogo composto da film e libri. Il nome del polo bibliotecario è ‘Arcipelago', in onore di Gianni Rodari. "Vogliamo che questo sia uno spazio di libertà e che le biblioteche si moltiplichino, per questo vi teniamo tanto a raddoppiare il prossimo anno con i lavori da realizzare in via Costantino", ha dichiarato Amedeo Ciaccheri, presidente dell'VIII Municipio. All'inaugurazione di oggi ha partecipato anche la sindaca Virginia Raggi, il Vicesindaco Luca Bergamo e il Presidente di Biblioteche Di Roma Paolo Fallai.

Inaugurata biblioteca alla Montagnola, Ciaccheri: "Sarà spazio di libertà"

"Quando ero piccola andavo in biblioteca, prendevo un libro in prestito e dopo averlo letto lo riportavo, oggi le biblioteche sono anche un luogo di incontro, di confronto di eventi, quelle piazze che in molti quartieri mancano – ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi – Un luogo, quindi, che rende vivo e dinamico il territorio e che rimette al centro i cittadini. L’apertura di questa biblioteca mi sembra un ottimo modo per concludere l’anno e iniziarne uno nuovo: noi continueremo a lavorare affinché nel 2020 i presidi culturali si moltiplichino". ‘Arcipelago' è il nuovo polo culturale che nasce dopo l'inaugurazione della sorella maggiore ‘Moby Dick', la biblioteca hub nata negli ex bagni pubblici di Garbatella, accanto al Teatro Palladium.