in foto: Urne elettorali abbandonate alla Magliana, Roma

Alla Magliana, quartiere alla periferia ovest di Roma, alcune urne utilizzate per raccogliere le schede delle votazioni alle Elezioni Europee della scorsa domenica sono state abbandonate tra i rifiuti. Precisamente in via Greve una cittadina ha fotografato i cartoni gettati su un materasso abbandonato accanto ai secchioni dei rifiuti e ieri ha postato gli scatti sul gruppo Facebook ‘Sei della Magliana se…': Ed il giorno dopo le elezioni, trovi questi vicino i secchioni (via Greve)….Un comportamento esemplare, non c'è che dire….". Sul manuale riservato ai componenti del seggio elettorale non ci sono istruzioni su come smaltire le urne, che non fanno parte del materiale da consegnare alle commissioni. Solitamente il cartone che conteneva le schede viene lasciato all'interno dell'aula, che poi gli operatori del comune avrebbero provveduto a smaltire.

Sempre alla Magliana un'altra cittadina segnala cumuli di rifiuti, anche ingombranti, in via Fauglia, dove i cassonetti dell'immondizia sono letteralmente circondati da buste e bustine di spazzatura. Ci sono anche sedie, materassi e altri rifiuti ingombranti. Questo il commento di una cittadina: "Questa è la situazione a via Fauglia… Cassonetti circondati da una discarica a cielo aperto dove sono visibilmente presenti numerosissimi escrementi di topo. È una cosa a dir poco indecente".