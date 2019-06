in foto: Immagine di repertorio

Un albero è caduto in strada in piazza dei Vespri Siciliani, in zona piazza Bologna a Piazza Bologna a Roma. Paura a Roma, per l'ennesima pianta che precipita al suolo, con il rischio di colpire qualcuno. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 giugno. Secondo le informazioni apprese, l'albero, improvvisamente, è precipitato, finendo prima sul tetto dei banchi del del mercato, per poi terminare la sua caduta su un'auto in sosta. A dare l'allarme i passanti che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute delle persone che si trovavano all'interno dell'abitacolo dell veicolo e in prossimità dell'albero, hanno chiamato aiuto. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, tuttavia, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. C'era un uomo all'interno dell'auto danneggiata dall'imbatto con la pianta che è rimasto illeso.

L'uomo ha raccontato all'Adnkronos come abbia avvertito un forte rumore, per poi vedere subito dopo la sua macchina circondata da rami. Ad aiutarlo ad uscire dall'abitacolo è stato Ibrahim che lavora come fioraio al mercato. Polemica tra i residenti del quartiere, esasperati per la caduta dell'albero, l'ennesimo che precipita nella Capitale. Gli abitanti del quartiere hanno espresso la loro preoccupazione sull'accaduto, spiegando che l'episodio, fortunatamente terminato con il lieto fine, sarebbe potuto culminare in tragedia, se fosse accaduto in un altro momento della giornata, quando la zona è ancora più affollata. Presenti per i rilievi del caso gli agenti della polizia municipale del II Gruppo Sapienza e i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato sul posto per liberare la strada dall'albero e ripristinare la sicurezza nell'area.