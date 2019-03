Sabato 13 aprile si terrà a Roma, nel quartiere dell'Eur, la seconda edizione dell'E-Prix, il gran premio valido per il campionato di Formula E. È la seconda volta che la capitale ospita quest'evento e, pure quest'anno lo schema sarà più o meno lo stesso. Per preparare la città eterna all'E-Prix, i lavori inizieranno tra qualche giorno, e più precisamente nella giornata di domenica 31 marzo: in una prima fase si svolgeranno di notte e non daranno troppo fastidio al traffico cittadino. In ogni caso si provvederà a chiudere le strade situate proprio a ridosso del circuito, in modo da facilitare le operazioni. Dalle 20.30 del 10 aprile alle 5.30 del 15 aprile, invece, sarà chiusa al traffico via Cristoforo Colombo nel tratto tra via Laurentina e viale dell’Oceano Atlantico. L'area sarà inoltre ulteriormente suddivisa in due anelli: una completamente chiusa al transito veicolare, l'altra aperta parzialmente al traffico pedonale. Dalle 20.30 del 10 aprile fino alle 5.30 del 13 aprile, le vetture non potranno circolare, mentre è invece libero l'ingresso per i pedoni. Dalle 5.30 del 13 aprile alle 20.30, i pedoni potranno accedere liberamente solamente all'anello esterno: per andare in quello interno bisogna possedere un titolo valido, altrimenti quella zona sarà interdetta al transito. Dalle 20.30 del 16 aprile alle 5.30 del 15 aprile i pedoni potranno tornare a muoversi liberamente per entrambi gli anelli, che rimangono però interdetti alle macchine.

Le deviazioni dei bus e le strade chiuse al traffico privato

Visti i cambiamenti al traffico cittadino causati dai due anelli, anche gli autobus subiranno delle modifiche ai loro percorsi. Le linee 30, 130F, 170, 714, 791, N2 e N3 avranno delle deviazioni. Chi invece si sposta in scooter o in macchina, farà meglio a studiare dei percorsi alternativi per non rimanere bloccato nel traffico a causa della chiusura di via Cristoforo Colombo nel tratto tra via Laurentina e viale dell’Oceano Atlantico. Per chi deve andare verso il centro di Roma è preferibile prendere la Laurentina all'altezza dell'incrocio tra via Colombo e via dell'Oceano Atlantico. Chi va invece verso Ostiense Marconi, può ripiegare su via di Decima e via Carlo Levi.