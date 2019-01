in foto: Foto di repertorio

I pazienti oncoematologici e quelli in dialisi dell'ospedale Sant'Andrea di Roma potranno approfittare di quindici tablet messi a disposizione dalla struttura ospedaliera romana per aiutarli a passare il tempo durante le ore di somministrazione della terapia.

I dispositivi sono tutti connessi a internet e dotati di case sanificabili e cuffie monouso. Su di essi sono state installate le principali piattaforme social come Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e Linkedin. "I tablet sono già impiegati da diversi anni dal personale infermieristico nella somministrazione delle terapie ai degenti. Grazie alla efficiente squadra dell'ICT aziendale, con ‘Smart Hospital' abbiamo implementato la vocazione all'innovazione del Sant'Andrea offrendo ai pazienti l'opportunità di affrontare con maggiore spensieratezza il tempo destinato alle cure. Diamo massima attenzione tanto ai bisogni terapeutici quanto alla dignità e alle necessità dei nostri utenti perché il nostro obiettivo è offrire una sanità che coniughi efficacia, efficienza e umanizzazione delle cure", sottolinea Paolo Anibaldi, Direttore Sanitario dell'AOU Sant'Andrea. Presto on line, informa l'ospedale romano, anche una App per esplorare e utilizzare al meglio i servizi digitali e agevolare la mobilita' all'interno dell'ospedale".