in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è stato arrestato perché, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è uscito varie volte con gli amici, violando così la misura cautelare. Il fatto è che l'uomo, invece di fare le cose alla ‘chetichella' per evitare di essere scoperto, immortalava questi momenti scattandosi foto e selfie con gli amici, postandoli poi sui social network. In una di queste foto era ben visibile il braccialetto elettronico alla caviglia: segno inequivocabile che lo scatto non poteva appartenere al periodo precedente l'arresto. Purtroppo per lui era tenuto costantemente sott'occhio dagli investigatori del commissariato Prenestino, che si sono accorti delle continue violazioni. E così, dopo averlo segnalato all'Autorità Giudiziaria, sono andati alla Comunità d'incontro che aveva eletto come dimora e lo hanno portato in carcere.

L'uomo non poteva entrare in contatto con persone diverse da quelle che abitano con lui e che lo assistono. Evidentemente però non credeva che le forze dell'ordine continuassero a controllarlo e quindi ha pensato di poter uscire con gli amici e farsi le foto senza problemi. Era così tranquillo che le ha pubblicate anche sui social network, dove potevano essere visibili a tutti. Anche ovviamente agli investigatori. Dopo averlo tenuto sott'occhio per un po' di tempo, hanno quindi deciso di arrestarlo: niente più braccialetto elettronico per lui, che da ieri si trova in carcere. Galeotta è stata la voglia di farsi un selfie e postarlo: e forse sarebbe andato tutto bene e nessuno lo avrebbe scoperto se solo si fosse accorto di un piccolo particolare. Che alla caviglia si vedeva perfettamente un braccialetto elettronico.