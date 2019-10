Hanno agito con fredda determinazione, l’intenzione era quella di uccidere. Un commando di quattro uomini ha atteso un 48enne sotto la sua abitazione nel quartiere popolare di Casal Bruciato, lungo via Tiburtina, e quando ha infilato le chiavi nel portone ha aperto il fuoco. Il pregiudicato obiettivo dei killer è riuscito a scappare nell’androne e sulla prima rampa di scale, ma lo hanno inseguito aprendo nuovamente il fuoco all’interno del palazzo per poi darsi alla fuga. L’uomo è ricoverato in gravissime condizioni raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco. Sul posto oltre i soccorsi del 118, le forze dell’ordine che sono ora sulle tracce degli aggressori. L’ipotesi più accreditata è quella di un regolamento di conti, gli investigatori stanno passando al setaccio rapporti e ambienti del 48enne. Paura nel quartiere svegliato dalle urla e dagli spari.