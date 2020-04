in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna. La donna stava tenendo in braccio la figlia di pochi mesi quando è stata aggredita dal convivente, che ha colpito anche la neonata, provocandole delle ecchimosi sulla testa. L'uomo, non nuovo a episodi di violenza contro la donna e già segnalato in passato per maltrattamenti in famiglia, ha continuato a minacciare di morte la compagna anche dopo l'intervento della Polizia. Noncurante del fatto che sul posto fossero arrivate le forze dell'ordine e totalmente fuori controllo, cercava di aggredirla. L'episodio è avvenuto lo scorso giovedì, in via Albalonga a Roma. Alcuni vicini della coppia hanno chiamato la polizia dopo aver sentito urla e grida provenire dall'appartamento, insieme alla voce di un uomo che urlava minacciando qualcuno. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna in lacrime con in braccio la figlioletta di pochi mesi, colpita poco prima dal padre e con un'ecchimosi sulla testa.

La donna ha raccontato ai poliziotti che aveva avuto una lite molto violenta col compagno, che ha poi iniziato a colpirla con calci e pugni. Nella foga l'uomo ha colpito anche la neonata che la donna teneva in braccio, dopodiché ha continuato a minacciare di morte la donna. Quando gli agenti sono arrivati, ha minacciato anche loro. I poliziotti hanno subito fermato l'uomo e lo hanno portato nei loro uffici: da lì è emerso che il 40enne non era nuovo a comportamenti violenti, e che molto spesso era sotto l'effetto di alcol e droghe. I soprusi sono stati confermati anche dai vicini di casa, che lo hanno descritto come una persona fuori controllo e violenta. La mamma e la neonata sono state invece portate in ospedale: la donna è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni, mentre la neonata è stata ricoverata per accertamenti un paio di giorni. Il 40enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti, violenza e minacce a pubblico ufficiale e portato nel carcere romano di Regina Coeli. Non potrà più avvicinarsi alla compagna e alla figlia.