Possibili disagi per i cittadini residenti nel III e nel IV Municipio di Roma, nel quadrante Nord-Est della città la prossima domenica 3 marzo, a causa dell'interruzione programmata della fornitura idrica da parte di Acea Ato 2 in alcuni quartieri, per lavori di manutenzione ed efficientamento. Rubinetti a secco o abbassamenti di pressione sono previsti dalle ore 9.00 alle 22. 00 in via Giovanni Zanardini (da via Nomentana a via Michelangelo Tilli), via Giuseppe Antonio Pasquale, via Alessandro Trotter, via Giovanni Bucco, via Patrizio Gennari, via Carlo Spegazzini, via Gaetano Licopoli, via Antonio Cortuso, via Nomentana (da via Aguzzano a via Cimone), via Claudio Achilini, via Emilio De Marchi. Disagi possibili anche nelle vie limitrofe a quelle indicato. Sempre per lavori due week end fa i disagi e l'interruzione delle fornitura idrica aveva riguardato la zona di Tiburtina.

Acea mette autobotti e numero verde a disposizione dei cittadini

Acea provvederà a posizionare delle autobotti in via Carlo Spegazzini, angolo Via Giovanni Zanardini, e su via Nomentana, angolo Via Ettore Romagnoli, per provvedere alle necessità dei residenti che si potranno recare qui per riempire taniche e bottiglie. "Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. – si legge in una nota – Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua. Per ogni informazione e' possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it".