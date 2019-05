Un ragazzo di diciannove anni è stato accoltellato all'addome e ridotto in fin di vita. Secondo le informazioni apprese il giovane ha fatto un apprezzamento di troppo a una ragazza di 15 anni davanti al padre, che si è adirato e lo ha aggredito. L'episodio di violenza è accaduto nel pomeriggio di oggi, 28 maggio, alla fermata dell'autobus in piazzale della Stazione Lido, a Ostia, Roma. La vittima è un giovane di nazionalità egiziana, che è rimasto ferito a seguito del gesto violento dell'uomo, insieme a un suo amico, concittadino, che in quel momento si trovava con lui. Il padre della 15enne gli si è scagliato contro impugnando un arma da taglio, e, a seguito di una violenta lite, lo ha colpito. A dare l'allarme i passanti che hanno assistito alla scena e che si sono preoccupati di cosa stesse succedendo, dopo aver udito forti urla.

Ragazzo accoltellato a Ostia: 19enne è grave

Ricevuta la chiamata d'emergenza, è arrivata un'ambulanza, che ha trasportato il ragazzo, ferito gravemente, all'ospedale Grassi. Arrivato al pronto soccorso, il ragazzo è stato affidato alle cure dei medici e attualmente si trova ricoverato all'interno del Reparto di Terapia Intensiva. Soccorso, ma in condizioni non gravi, anche il giovane che si trovava con lui al momento dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Lido, che hanno individuato e fermato quattro persone, tra le quali il padre della 15enne. A seguito di alcuni accertamenti, l'uomo, è risultato in possesso di precedenti penali per i reati di spaccio e rapina. I militari hanno svolto i rilievi scientifici necessari al caso e stanno indagando sull'accaduto per ricostruire le dinamiche della vicenda e accertare le responsabilità.