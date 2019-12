È stato inaugurato Spelacchio, l'albero di Natale di Roma a piazza Venezia. Presente alla celebrazione la sindaca di Roma Virginia Raggi, oltre a migliaia di persone presenti in piazza per l'accensione dell'abete firmato Netflix, entusiaste per l'abete della capitale. "Finalmente siamo qui ad accendere Spelacchio, l'albero più famoso del mondo. Sarà acceso 24 ore al giorno fino al 6 gennaio". Sono queste le parole della sindaca Virginia Raggi al momento dell'inaugurazione a piazza Venezia. Sono migliaia le persone accorse oggi a piazza Venezia per vedere l'accensione dell'albero di Natale di Roma: l'attesa è valsa il risultato, un albero di Natale alto 22 metri diventato un vero idolo di tutta la città di Roma.

Spelacchio: dal disastro alla rinascita

Dopo le polemiche per l'albero triste e un po' rachitico allestito da Roma Capitale nel Natale del 2017 – da cui il nome Spelacchio diventato un vero e proprio tormentone social – il nome è rimasto ma la sponsorizzazione di Netflix dallo scorso anno ha portato all'allestimento di un albero sfarzoso ed è diventato una vera attrazione per i romani, come dimostrato dal successo di pubblico con migliaia di cittadini che oggi hanno partecipato alla cerimonia di accensione, riempiendo piazza Venezia e via del Corso.

Spelacchio: tutto quello che c'è da sapere sull'albero di Natale di Roma

Spelacchio è un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, alto oltre 22 metri viene dai boschi del comune di Cittiglio, in provincia di Varese. Sarà 24 ore al giorno con 80mila luci led, a basso consumo energetico. I colori predominanti per luci e addobbi sono rosso e oro, ma non manca un tocco d'argento. Il puntale, alto 1,5 metri, ha la forma di una stella cometa. L'allestimento tecnico è stato realizzato IGPDecaux. Come lo scorso anno ci sarà un'area dedicata a famiglie e bambini ispirata al primo film di animazione di Netflix, Klaus, dove sarà possibile scattare foto in compagnia di Jesper e Klaus. I bambini potranno poi inviare le tradizionali letterine attraverso uno speciale "ufficio postale" interattivo realizzato dove tutto è pensato e realizzato a misura di bambino.