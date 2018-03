in foto: Voragine in via Lucrezio Caro – Foto Facebook

In via Lucrezio Caro, quartiere Prati, uno dei più ricchi e signorili di Roma, si è aperta una voragine e si è rotta una tubatura dell'acqua. Sulla carreggiata della via si è praticamente formato un pozzo da cui sgorga acqua. Le fotografie della grande pozza sono state postate dai residenti sui gruppi Facebook del quartiere e oggi la strada è stata transennata e la fornitura di acqua nelle zone limitrofe è stata sospesa per permettere la riparazione della tubatura da parte dei tecnici di Acea accorsi questa mattina sul posto.

"A Roma le fontanelle rimangono scandalosamente chiuse rendendo impossibile bere gratuitamente. In compenso però a via Lucrezio Caro in Prati nasce una nuova sorgente in grado di servire migliaia di litri di acqua al giorno. Sprecati", commenta Giorgio, un cittadino che ha postato uno scatto della situazione attuale in via Lucrezio Caro su Facebook.