in foto: Il bus in fiamme a Roma (foto vigili del fuoco)

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Roma quando un autobus Atac è andato in fiamme in via della Sorbona all'altezza dello svincolo Torrenova del Gra di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento subito l'incendio evitando che il conducente e passeggeri rimanessero coinvolti: stando a quanto si apprende non ci sarebbero persone ferite.

Quindicesimo autobus Atac andato in fiamme dall'inizio dell'anno

L'allarme è scattato intorno alle 13.50 di oggi domenica 5 luglio quando è giunta la richiesta di soccorso da parte dell'autista un jumbo bus in servizio sulla linea 20 express. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono giunti in via della Sorbona, vicino al Gra, lo svincolo per via di Torrenova: sia l'autista che i passeggeri sono stati messi in salvo dai pompieri che hanno poi iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme durate diverso tempo. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco infatti l'autobus è andato completamente distrutto. Dai primi riscontri sembra che il rogo sia partito dal motore. Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia per i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto: questo è il quindicesimo incendio, da inizio anno, che vede coinvolto un autobus a Roma.