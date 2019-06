Il cielo della Capitale si prepara a tingersi di fuochi d'artificio, con il nero della notte che sarà illuminato per qualche ora da spettacoli pirotecnici senza precedenti. È quanto ci apprestiamo a vedere a partire da venerdì, quando a Roma prenderà il via il primo weekend "Stelle di Fuoco", che si terrà a Cinecittà World dal 28 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio. Tutto comincerà alle 18, ma lo show dei fuochi prenderà il via a partire dalle 22:30. Le migliori aziende di fuochi d'artificio si preparano ad allietare gli occhi dei curiosi, con una sfida all'insegna dell'ultimo fuoco nel cielo della Città Eterna. Nel corso della manifestazione si terranno molte sfide tra esperti di questi giochi pirotecnici, che si daranno il cambio tra eventi mozzafiato, con coreografie senza precedenti e giochi tra le nuvole di Roma. Tra uno spettacolo e l'altro ci sarà anche l'occasione per ristorarsi tra i banconi dello spettacolo di fuochi d'artificio, con vari stand gastronomici pronti a offrire prodotto culinari tipici del nostro Paese. Il Villaggio Street Food è la principale novità di quest'anno, anche grazie a ricette enogastronomiche di alto livello.

Il programma di "Stelle di Fuoco" a Roma

La sfida tra i professionisti dei fuochi d'artificio prenderà il via venerdì 28 giugno al Cinecittà World, con dodici concorrenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo di miglior performer pirotecnico di Roma. Sei di questi provengono dalla sezione "fabbricanti" e sono seriamente candidati alla conquista del titolo di campione d'Italia, ma per farlo dovranno vedersela con tutti gli altri partecipanti, altri sei fuochini che si cimenteranno con strumenti di diverso calibro ma di grande spettacolo scenografico. La sfida andrà avanti fino al 7 luglio, quando sarà proclamato il vincitore della competizione.