Capi e vestiari a prezzi stracciati. Parte tra pochi giorni la stagione dei saldi estivi 2019 che investirà tutto il nostro Paese, Roma in particolare. Un'intera estate all'insegna degli scontri, con le offerte che prenderanno il via a partire dal 6 luglio e termineranno il 17 agosto, sia nella Capitale che in tutto il Lazio, dove i negozi si preparano all'assalto dei clienti, pronti ad aggiudicarsi il loro abito preferito a prezzo di saldo. Un mese e qualche giorno per una stagione estiva all'insegna degli sconti, grazie ai quali molte persone si preparano ad affrontare al meglio l'estate con costumi, capi e indumenti adatti al caldo. Basterà aspettare soltanto qualche giorno per potersi sbizzarrire nel cambio di stagione, visto che dai primi di luglio si potranno riempire le buste dei negozi con ogni desiderio possibile intorno all'ambito della moda, ma non solo. I saldi non coinvolgeranno esclusivamente i negozi di abbigliamento, ma abbracceranno quasi tutte le vie dello shopping della Città Eterna, fino agli outlet fuori città e agli esercizi commerciali più piccoli.

I saldi cominciano a Roma e in tutta Italia

La mania dei saldi sta per travolgere la Capitale, ma non solo. Tutta l'Italia si sta preparando all'inizio della stagione degli sconti, con alcune regioni che arrivano prima rispetto ad altre per inaugurare il periodo di saldi. Le prime a cominciare saranno la Liguria e la Sicilia, che dal primo luglio apriranno i battenti per saldi che andranno dal 30% fino a picchi del 70%. Di seguito tutte le altre regioni cominceranno con l'iniziativa, diventano tutte operative a partire dal 6 luglio. La prima a chiudere sarà proprio la Liguria, che ripristinerà i prezzi originali a partire dal 14 agosto, mentre le ultime a porre fino al periodo di saldi saranno la Puglia e la Sicilia, che chiuderanno il 15 settembre, con il Friuli-Venezia Giulia che porrà fine a tutto il 30 settembre.