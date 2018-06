Non si è lasciata scoraggiare e, con una grinta degna di una donna molto più giovane, ha messo in fuga due ladri che erano entrati nella sua abitazione con l'intenzione di svaligiarla. Protagonista della vicenda, che ha avuto luogo a Roma nel pomeriggio di ieri, una donna di 88 anni. All'improvviso, alla porta dell'abitazione della donna, in via Anastasio II, si sono presentati due uomini che si sono finti due operai: all'anziana hanno detto che si era verificata una fuga di gas e che dovevano controllare, e così l'88enne li ha lasciati entrare in casa.

Una volta entrati nell'appartamento, però, i due malviventi, con una scusa, hanno condotto l'anziana in camera da letto e l'hanno rinchiusa lì, credendo di avere tutta la casa a disposizione per rubare. L'anziana, però, non si è persa d'animo e ha cominciato ad urlare, spaventando così i due malintenzionati, che hanno preferito desistere e fuggire via, senza però liberare la donna. Bloccata in camera da letto, senza il cellulare per poter chiamare i soccorsi, la donna ha così lanciato un bigliettino dalla finestra per chiedere aiuto. Bigliettino che è stato ritrovato soltanto qualche ora dopo da alcuni passanti, che hanno allertato la Polizia di Stato: gli agenti si sono così recati nell'abitazione e hanno finalmente liberato l'88enne.