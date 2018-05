in foto: La signora ritrovata dagli agenti della polizia di Roma – Foto Questura di Roma

Scomparsa ieri da casa, viene ritrovata dagli agenti della polizia della questura di Roma. L'anziana, 92 anni, era uscita presto dal suo appartamento e aveva fatto perdere le sue tracce. Per tutta la mattinata l'hanno cercato in lungo e in largo, ma senza successo. I familiari hanno quindi deciso di denunciare la scomparsa della nonna.

Intorno a mezzogiorno i poliziotti del commissariato Fidene Serpentara sono stati fermati in via Monte Cervialto, zona Tufello a Roma, da un uomo che ha indicato loro la presenza di una anziana signora in evidente stato confusionale. Gli agenti si sono avvicinati, hanno parlato con la donna e sono riusciti a risalire alla sua identità. Le hanno offerto una merendina e una bottiglietta d'acqua, poi l'hanno riaccompagnata a casa dove ha potuto riabbracciare i familiari. La fotografia dell'anziana ritrovata è stata pubblicata sul profilo Facebook della questura di Roma.