in foto: Foto di repertorio – un uomo è stato accoltellato oggi pomeriggio a Castel Giubileo, Roma

Tentato omicidio a Castel Giubileo, periferia nord di Roma. Un uomo tra i 60 e i 65 anni è stato accoltellato all'addome nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre, in via Grottazzolina 28, nelle vicinanze del Grande Raccordo Anulare. E' stato trovato dai sanitari del 118 con il coltello ancora conficcato nel corpo ed è stato trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Capitale. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La lama, infatti, non avrebbe danneggiato organi vitali.

La versione del ferito: "Il figlio della mia compagna di ha accoltellato"

Intorno alle 17.40 sono intervenuti sul posto gli agenti del commissariato di zona, che si stanno occupando delle indagini. L'arma, un coltello da cucina lungo circa dieci centimetri, è stata sequestrata dalla polizia. Stando a quanto si apprende, il ferito avrebbe riferito di essere stato accoltellato dal figlio della compagna, mentre la versione di quest'ultima è che invece si sarebbe ferito da solo. Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono ancora in corso. Gli investigatori dovranno cercare di verificare entrambe le versioni per attribuire eventuali responsabilità. Per il momento, secondo le prime informazioni, non sono stati presi provvedimenti nei confronti del ragazzo e della madre. Sconosciuti, per ora, anche i motivi per cui sarebbe potuta nascere una lite tra l'uomo e il figlio della compagna.