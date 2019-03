Un uomo di 55 anni è in fin di vita dopo che domenica sera è stato colpito da un pugno in seguito a una lite scoppiata a largo Preneste. Lotta tra la vita e la morte. Per cause ancora da accertare, il 55enne si sarebbe messo a discutere con un gruppo di giovani e la situazione è progressivamente degenerata. I toni si sono fatti sempre più accesi, fino a che uno dei ragazzi avrebbe colpito l'uomo con un pugno al volto, facendolo cadere a terra. L'impatto è stato così violento che il 55enne ha perso subito conoscenza. Trasportato immediatamente in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Inizialmente l'uomo è stato ricoverato al Vannini, ma è stato poi trasferito al San Giovanni, dove è stato operato. Si trova in prognosi riservata ed è ancora in pericolo di vita.

Colpito con un pugno a largo Preneste, ancora ignoti gli aggressori

Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Torpignattara e del nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina. Attualmente le indagini sono ancora in corso e sembra che i ragazzi che hanno aggredito l'uomo non siano ancora stati identificati. Anzi, sembra che dopo aver colpito il 55enne – ed essersi resi conto che le sue condizioni erano molto gravi – si siano allontanati lasciandolo sdraiato sul selciato. I fatti sono accaduti intorno alle 20 a Largo Preneste, tra Prenestino Labicano, la Marranella e Casal Bertone: non si sa per quale motivo i ragazzi hanno colpito l'uomo né se si conoscessero. Fatto sta che la caduta è stata molto violenta e che adesso il 55enne lotta tra la vita e la morte. È costantemente monitorato in ospedale ma la prognosi è ancora riservata.