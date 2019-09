Tragedia in via Trieste, nel centro storico di Palombara Sabina. Un uomo è stato trovato decapitato in casa dai carabinieri della Compagnia di Monterotondo, chiamati dai residenti per gli odori nauseabondi che sentivano provenire dall'abitazione. L'uomo, un 52enne di origine albanese, versava in avanzato stato di decomposizione sul pavimento: sopra di lui, appesa alla trave di legno del soffitto, una corda penzoloni. Secondo la prima ricostruzione fatta dai militari, l'uomo si sarebbe suicidato, anche se bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per capire quali sono le vere cause del decesso. Per ora, infatti, ogni pista rimane aperta. Il decesso, stando allo stato di decomposizione del corpo, risalirebbe a una decina di giorni fa. Il caldo, il tempo e il peso dell'uomo avrebbero fatto staccare il busto dal resto della testa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in casa sarebbero stati trovati fogli attaccati alle pareti con frasi del tipo "veniamo a Dio e torneremo a Dio" e "Io vado col mio Dio". Parole che sembrerebbero avvalorare la tesi del suicidio.

Trovato decapitato in casa a Palombara Sabina, forse un suicidio

I carabinieri hanno parlato con i vicini dell'uomo per cercare di capire cosa sia effettivamente accaduto nell'abitazione di via Trieste. Secondo i loro racconti il 52enne, cittadino originario dell'Albania, sarebbe stato un gran lavoratore che si arrangiava facendo lavori saltuari ogni volta che gli capitava. Una brava persona, forse un po' solitaria, che non avrebbe mai fatto pensare covasse istinti suicidi. A dare l'allarme sono stati proprio i suoi vicini di casa, che da giorni sentivano un odore terribile aleggiare nella zona. Inizialmente hanno pensato alla carcassa di qualche animale: poi, giorni dopo, la tragica scoperta. Sarà solo l'autopsia a stabilire le cause della morte, anche se tutto sembra portare a credere che quello del 52enne sia stato un gesto volontario.