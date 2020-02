in foto: La stazione Manzoni della linea A della metropolitana di Roma

Un uomo di trentatré anni è morto nel pomeriggio di oggi – domenica 23 febbraio – investito da un convoglio della metropolitana in transito alla stazione di Manzoni della linea A. Ancora non è chiaro se si è trattato di un gesto volontario o di un incidente. Sul posto sono giunti oltre al personale sanitario del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Quando i pompieri hanno estratto il corpo, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Chiusa la stazione di Manzoni, è stata interrotta la circolazione prima su tutta la linea A, poi sulla tratta Ottaviano-Anagnina in entrambe le direzioni: Atac ha attivato il servizio di bus navetta sostitutivi. Attiva, con possibili rallentamenti, la tratta Ottaviano-Battistini. Da quanto si apprende la vittima è un uomo di nazionalità cingalese di cui ancora non sono note le generalità. Sul posto anche il magistrato di turno che disporrà le indagini di routine, a iniziare dall’acquisizione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza.