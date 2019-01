Roma, 21enne trovata morta nel bagno di un bar a Cinecittà, ipotesi overdose

Una ragazza di 21 anni è stata trovata morta nel bagno di un bar a Cinecittà, periferia a sud di Roma. Il titolare ha raccontato ai carabinieri di averla vista entrare ma non uscire e preoccupato, ha dato l’allarme. I pompieri hanno sfondato la porta ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Si ipotizza una overdose.