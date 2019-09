in foto: Immagine di repertorio

Ha cercato di scappare dai carabinieri e mettere in salvo non solo se stesso, ma anche il mezzo chilo di cocaina che portava con sé. Un ragazzo di 19 anni di Roma, disoccupato e con precedenti penali, è stato invece arrestato dai carabinieri della Stazione di Settecamini e quelli della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli. E il pacco di cocaina che aveva nascosto nella schiena era caduto già rovinosamente per terra durante la fuga. Non è stato invece arrestato un altro ragazzo che era con lui, che è riuscito a sfuggire all'arresto delle forze dell'ordine. Che adesso stanno provando a identificarlo, anche se per ora ha fatto perdere le proprie tracce.

19enne scappa dai carabinieri ma perde la cocaina: caccia al complice

Il ragazzo di 19 anni è stato arrestato in via Albert Sweitzeir, zona Prenestina. Si trovava in compagnia di un amico e, quando ha visto i carabinieri, ha iniziato a fuggire, provando a seminarli. Nella corsa però, ha perso un pacco da mezzo chilo di cocaina che aveva nascosto dietro la schiena. Quando i militari l'hanno raggiunto, il 19enne ha provato a sottrarsi all'arresto, colpendo con un pugno uno di loro. Bloccato, è stato poi accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Sia il giovane sia il carabiniere colpito dal pugno sono stati portati all'ospedale di Tor Vergata, dove sono stati medicati per contusioni lievi. La cocaina è stata sequestrata, mentre continuano le ricerche per identificare l'altro giovane che quella sera si trovava con il 19enne: non è chiaro se fosse un acquirente o se fosse anche lui un pusher.