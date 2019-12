Un ragazzo di 17 anni ha minacciato di suicidarsi gettandosi nel Tevere, ma è stato tratto in salvo dai carabinieri della stazione Trastevere, che l'hanno visto e convinto a desistere dal gesto. I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 dicembre, verso l'una di notte. I militari, di pattuglia sull'isola Tiberina, hanno notato qualcuno sopra il parapetto di Ponte Cestio: quando si sono avvicinati, hanno visto che si trattava di un ragazzo giovanissimo, che aveva deciso di farla finita. Il 17enne, con il corpo in bilico nel vuoto, voleva lanciarsi di sotto e porre fine alla sua vita. I carabinieri si sono avvicinati a lui, e gli hanno iniziato a parlare. Dopo una delicata trattativa a voce, lo hanno convinto a scendere dal parapetto e desistere dai suoi propositi. Dopodiché è stato accompagnato all'ospedale Fatebenefratelli per i controlli di rito. Poi, sono stati chiamati i genitori, che lo sono andati a prendere per portarlo a casa.

28enne si lancia dal balcone e poliziotti l'afferrano al volo

Solo qualche settimana fa, gli agenti della Polizia di Stato hanno salvato una ragazza di 28 anni che ha tentato il suicidio nella sua abitazione nel quartiere Appio Latino a Roma. La giovane si trovava in casa con i suoi familiari quando si è messa sul balcone, guardando insistentemente di sotto. Quando hanno capito le sue intenzioni i genitori hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni Bosco, che hanno iniziato a dialogare con lei per convincerla a parole a non suicidarsi. La 28enne però, non sembrava intenzionata a cambiare idea. Intanto, per evitare la tragedia, gli agenti si sono posizionati sul balcone dell'appartamento di sotto, pronti a prenderla nel caso si fosse lanciata di sotto. E così ha fatto, ma è stata afferrata al volo. La giovane è stata portata in ospedale per i controlli di routine ma sta bene e non è in pericolo di vita.