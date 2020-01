Un messaggio vocale alle amiche del cuore, di quelli che si mandano ogni giorno gli adolescenti. Ma stavolta il contenuto era agghiacciante: perché è così la ragazzina di 15 anni che si è gettata ieri sotto la metro in arrivo alla stazione di Ponte Lungo, avrebbe annunciato il suicidio a sei compagne di classe. Lo riporta Il Corriere della Sera, in un articolo a firma di Rinaldo Frignani. Nel messaggio le avrebbe ringraziate per la loro vicinanza, spiegando che se non fosse stato per loro si sarebbe già tolta la vita due anni fa. Ossia nel 2018, quando è morto il padre. Per questo gli inquirenti pensano che dietro il suo gesto ci possa essere un dolore mai superato. Appena ricevuto il vocale su WhatsApp, le ragazze sono corse ad avvertire la preside, che a sua volta ha chiamato la madre, che si è precipitata in commissariato. Ma era troppo tardi: la 15enne si era già gettata sotto i binari.

15enne suicida in metro, il padre morto nel 2018

Quando la madre ha chiamato il commissariato per denunciare le intenzioni della figlia, i poliziotti ci hanno messo poco a collegare la telefonata con quanto successo poco prima a Ponte Lungo. La mamma della ragazzina, accompagnata dalla zia, prima è accorsa alla stazione, poi è dovuta andare a riconoscere il corpo al Policlinico di Tor Vergata. Dagli accertamenti fatti, sembra che la minorenne vivesse un disagio profondo causato dalla prematura scomparsa del padre, e che da allora non si sia più ripresa. Secondo quanto emerso, nessuno avrebbe però notato comportamenti che inducessero a pensare a un epilogo così tragico. La polizia continua a indagare con massimo riserbo sul caso, ha acquisito il telefonino della vittima e quello delle sei compagne di classe .

La tragedia alle 10.10 alla metro A Ponte Lungo

La tragedia è avvenuta ieri mattina alle 10.10 alla fermata della metro A Ponte Lungo, all'Appio Latino. Un testimone ha dichiarato di aver visto la 15enne gettarsi sui binari all'arrivo del convoglio: il macchinista non ha fatto in tempo a frenare e l'ha inevitabilmente investita. Per lei, nonostante l'arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa del violento impatto col treno. Le telecamere di sicurezza installate nella stazione hanno confermato la versione del testimone.