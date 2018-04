in foto: foto di repertorio

Un gruppetto di ragazzi ha aggredito, picchiato, insultato e rapinato un 15enne che passeggiava insieme alla sua fidanzatina, trattenuta per i capelli e costretta a guardare mentre lui veniva riempito di botte. Un crudele pestaggio solo per rubare una catenina di poco valore e uno smartphone.

Il giovane era in compagnia della ragazza quando, intorno alle 17 mentre passeggiavano tra via della Magliana Nuova e via Miglioli, nei pressi di Villa Bonelli a Roma, un gruppetto di ragazzi li ha aggrediti brutalmente. Il 15enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Ha riportato un trauma maxillofacciale con frattura della mandibola e altre escoriazioni profonde. La prognosi è di 30 giorni. Mentre picchiavano il fidanzato, la ragazza, minorenne anche lei, è stata trattenuta per i capelli e costretta a guardare il pestaggio. E' poi stata lei ad avvertire le forze dell'ordine e a chiamare il 118. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri. Non è ancora chiaro chi abbia compiuto l'aggressione, ma si tratterebbe di quattro ragazzi, forse nomadi, riporta Repubblica.