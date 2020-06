Un ragazzino di quindici anni alla guida di un monopattino ha investito una signora di 48 anni ieri pomeriggio a piazza di Spagna. La donna, rimasta lievemente infortunata, è stata soccorsa in codice azzurro dagli operatori del 118 e portata all'ospedale Santo Spirito. Curata dai medici, è stata dimessa poco dopo. Sotto shock e spaventato il ragazzino, che è stato ascoltato dagli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Aumentano a Roma bici e monopattini elettrici

Quello avvenuto ieri pomeriggio è il primo incidente che si verifica con i nuovi mezzi legati alla mobilità sostenibile, diffusissimi ormai nella città di Roma. Sono infatti molte le persone che preferiscono girare con il monopattino o con la bici elettrica invece che con gli autobus o la macchina, in modo da dover prendere mezzi affollati e stare a contatto con altre persone. Anche per questo motivo, il Comune di Roma ha rafforzato il servizio di sharing, mettendo in circolazione migliaia di bici e monopattini che possono essere affittati sbloccandoli tramite app dedicate. I mezzi viaggiano a velocità contenute, ma non per questo non possono essere soggetti a incidenti.

150km di piste ciclabili a Roma

Il prossimo progetto del Comune di Roma sono i 150 chilometri di piste ciclabili create in città. Un modo per rendere più sicuro l'uso di bici e monopattini, e incentivare le persone a viaggiare senza macchina. Il problema riscontrato dai ciclisti, sono però le numerose buche presenti in strada, pericolosissime se si è bordo di una bici o di un monopattino. Senza contare le macchine che parcheggiano sulle piste ciclabili, incuranti delle persone che devono così andare in mezzo alla strada – rischiando di essere investite – per poter arrivare a destinazione.