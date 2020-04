in foto: (La Presse)

Un ragazzino di quindici anni, ricoverato al Centro Covid del Bambino Gesù, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. A renderlo noto è stato poco fa l'assessorato alla Salute della Regione Lazio. Per il paziente, con gravi difficoltà respiratorie, è stata necessaria l'intubazione e il trasferimento nel reparto di terapia intensiva, dov'è stato collegato a un respiratore meccanico. In tutto sono 17 i pazienti al momento ricoverati presso il Centro Covid di Palidoro positivi al coronavirus, si tratta di dieci bambini e di sette mamme. La notizia dell'aggravamento del 15enne arriva dopo che nelle ultime 24 ore era stato dimesso un bambino di 2 anni, che risultava guarito dalla malattia.

Il coronavirus colpisce anche i giovani

Com'è noto il coronavirus colpisce in maniera grave soprattutto i pazienti più anziani o con patologie pregresse. Ma questo non vuol dire che bambini e ragazzi siano immuni o che non possono essere colpiti con una grave sintomatologia dalla malattia. Nota in Italia è la storia di Mattia, un diciottenne di Cremona, guarito dalla malattia dopo aver trascorso diversi giorni in terapia intensiva. "È stata dura, ho avuto paura" ha raccontato il giovane ai giornalisti, dimesso dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il virus. Pochi istanti prima di essere intubato aveva inviato un sms alla madre: "Stai tranquilla, non ti lascerò sola. Ti amo, mamma, lotterò per te e per Anastasia. Devo andare".

Oggi solo 60 nuovi contagi nel Lazio

La notizia del trasferimento del giovane in terapia intensiva arriva in una giornata che potrebbe rappresentare una svolta nella curva del contagio nel Lazio: i nuovi casi oggi sono stati "solo" sessanta, di cui ventitré a Roma. Un numero mai così basso da un mese e che potrebbe indicare un turning point nella diffusione del contagio della regione, facendo guardare con ottimismo alle prossime settimane e al calendario di riaperture a partire dal 4 maggio. Continua ad aumentare il numero dei pazienti guariti nel Lazio, 8 unità nelle ultime 24 ore, per un totale che si attesta su 1101. Sono morte 8 persone, complessivamente 349 da inizio emergenza ed eseguiti 98mila tamponi. Attualmente nel Lazio sono 4365 i casi positivi, 1388 ricoverati in ospedale non in terapia intensiva, mentre 185 quelli ricoverati in tarapia intensiva. Oggi è arrivata anche la lieta notizia delle dimissioni della coppia di turisti cinesi, che ha terminato la riabilitazione al San Filippo Neri.