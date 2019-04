Addio strisce bianche in centro, benvenuta sosta a pagamento: a settembre, nel centro di Roma, saranno circa 13mila i parcheggi che da bianchi diventeranno blu. Un numero molto importante, considerando che i parcheggi gratuiti in quella zona sono circa 17mila: in questo modo, quindi, si andranno a ridurre del 75% i posteggi esenti da ticket. La decisione è stata presa dal Campidoglio al fine di incentivare i cittadini a usare di più i mezzi pubblici e meno la macchina, almeno per arrivare al centro. Ma questo non è l'unico piano che riguarda le strisce blu: il Comune di Roma, infatti, ha deciso di approvare una delibera che riguarda proprio le soste a pagamento, il cui importo è destinato ad aumentare nel prossimo periodo. Gli unici quartieri del centro che non saranno interessati dalla delibera, saranno alcuni di quelli che rientrano nella Ztl C.

I quartieri interessati dalla delibera del Campidoglio

La delibera sarà approvata dal Comune di Roma una volta che sarà risolta l'emergenza della metropolitana di Roma: ossia quando riapriranno le stazioni di Repubblica, Spagna e Barberini. "Da tempo stiamo studiando il progetto – ha detto Enrico Stefàno a Il Messaggero – La delibera con la rimodulazione delle tariffe sarebbe dovuta passare proprio in questo periodo ma considerati i problemi che ci sono nella Metro A abbiamo ritenuto opportuno rimandare l'approvazione dopo la riapertura delle tre stazioni coinvolte dai guasti all'impianti e dalle verifiche". Il piano non interesserà la periferia, dove invece il costo della sosta dovrebbe diminuire, ma solo il centro storico. 962 strisce blu in più all'Appio Latino, 146 all'Aurelio, 279 a Castro Pretorio, 115 al Celio, 684 all'Esquilino, 452 a Monti, 170 a Ostiense, 309 al Salario, 175 a San Saba, 52 a Campitelli Ripa, 244 a Ludovisi-Sallustiano, 515 a Montesacro. I quartieri che saranno interessati maggiormente dalla delibera sono Trieste con 1.988 strisce bianche in meno, Nomentano con 1.799, quartiere Della Vittoria con 1.493, Prati con 1.052. Per adesso nessuna modifica a Trionfale, Trastevere, Testaccio e Flaminio.