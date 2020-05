in foto: Una protesta dei conducenti dei bus turistici a piazza Venezia

"Sui nostri autobus non potranno salire le persone che salivano prima, oggi non lo possiamo fare. Gli autobus devono viaggiare più scarichi e per questo stiamo cercando di contrattualizzare altre ditte, altri mezzi, per poter far viaggiare molti più autobus sulla nostra rete di trasporto pubblico per recuperare un po' di mobilità pubblica", ha annunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso di una diretta Facebook di due giorni fa. Concretamente significa che Roma Capitale sta tentando di coinvolgere le aziende di pullman privati nel servizio di trasporto pubblico e avrebbe già firmato alcuni precontratti.

Roma Capitale avrebbe già bloccato almeno 100 bus turistici

Ovviamente il turismo è fermo, visitatori non ci sono e quindi i pullman sono praticamente bloccati in deposito. In questo senso qualsiasi introito può essere decisivo per scongiurare il fallimento, anche un piccolo aiuto al trasporto pubblico di superficie gestito da Atac. Sui bus, infatti, i posti (a sedere e in piedi) sono dimezzati e soprattutto a partire dal 18 maggio, quando apriranno molto probabilmente negozi e ristoranti, potrebbe essere fondamentale l'aiuto delle ditte private per evitare il collasso dell'intera rete. I percorsi sono ancora allo studio ma, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il Campidoglio avrebbe già pre-noleggiato almeno 100 bus turistici nuovi che potrebbero circolare sulle strade di Roma come mezzi pubblici già a partire da lunedì 18 maggio.