in foto: Dal gruppo facebook Rock in Roma

Rock in Roma è annullato. La comunicazione dagli organizzatori del festival è arrivata oggi, lunedì 18 maggio, una notizia che gli amanti dell'appuntamento musicale hanno appreso con tristezza, ma reso necessario per l'emergenza coronavirus. Un post pubblicato anche su Facebook, sopra, nel testo, un cuore spezzato, come quello delle tantissime persone fan dell'evento musicale appreso che quest'anno non ci sarà. L'edizione per l'estate 2020 era fissata in calendario dal 13 giugno al 31 luglio, con un calendario ricchissimo di eventi live, nei quali era previste la partecipazione di grandi artisti della musica rock e contemporanea.

Annullato ufficlialmente il Rock in Roma 2020

“Vi ringraziamo per la pazienza dimostrata durante questo periodo non semplice – hanno scritto a malincuore in una nota gli organizzatori del Festival – fino all’ultimo abbiamo sperato di non dovervi dare questa notizia ma, a causa della persistente situazione di emergenza legata al Covid-19, non abbiamo alternative: Rock in Roma 2020 non ci sarà. La salute e la sicurezza del nostro pubblico, degli artisti, delle crew e di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del Festival sono la nostra priorità. La speranza è quella di ritrovarsi presto insieme: "Diamo appuntamento al 2021".

Informazioni per chi ha già acquistato i biglietti del Rock in Roma 2020

Gli organizzatori del festival fanno sapere che nelle prossime settimane saranno comunicate le informazioni utili relative ai clienti che hanno già acquistato i biglietti dei concerti. Gli aggiornamenti compariranno sul sito ufficiale ‘Rock in Roma' e sui social network dedicati all'evento, così come le prossime notività sul ‘Rock in Roma' per l'edizione del 2021′.