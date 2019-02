in foto: La Rocca Janula di Cassino illuminata per esprimere solidarietà a Mike Hall

La Rocca Janula di Cassino illuminata di rosso e blu, i colori della Virtus di basket, per esprimere solidarietà a Mike Hall, il giocatore riempito di insulti razzisti dai tifosi del Siena nel corso della partita giocata domenica scorsa. "La nostra Rocca Janula illuminata con i colori della Virtus Cassino Terra di San Benedetto per testimoniare l'affetto di una città intera all'atleta di basket più importante che Cassino abbia avuto, Mike Hall, vittima dei cori razzisti domenica scorsa a Siena", si legge sulla pagina del Comune di Cassino.

Sempre su Facebook i ringraziamenti per l'iniziativa da parte della Virtus Cassino: "La BPC Virtus Cassino intende ringraziare gli Amministratori della città di Cassino, il Sindaco Carlo Maria D'Alessandro, il delegato allo sport Carmine Loreta Di Mambro, Luca Colantonio e le sue associazioni, Paolo Dei Fedayn e il gruppo Ultras FedaynCassino, per aver sostenuto l'iniziativa di colorare la Rocca Janula, monumento cittadino, di rosso e blu quale simbolo di vicinanza al nostro atleta Michael Hall, oggetto di insulti a stampo discriminatorio nella partita della formazione cassinate contro la Mens Sana Siena. Grazie a tutti i cittadini di Cassino, a tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza all'atleta e alla nostra associazione sportiva. Cassino dice no al razzismo e a qualunque altra forma di violenza o intolleranza".