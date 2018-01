Nella sera di Capodanno Roberto Pieragostini, 61 anni, è scomparso a Roma in zona Prati, vicino al Foro Italico. Dell'uomo, residente a Anguillara Sabazia, non si hanno tracce dalle 18 e 30 circa del 31 dicembre 2017. Stando a quanto si legge su un annuncio pubblicato dai familiari su Facebook, è stato visto l'ultima volta nel suo negozio, un'enoteca in via Monte Pertica, verso le 18.30. Pieragostini guida una macchina grigio metallizzato (una Mahindra goa) targa EN858EH, anch'essa risulta scomparsa. "Se qualcuno ha notizie sue o della macchina può contattarmi su Facebook. Per favore condividete grazie", si conclude l'annuncio dei familiari.

L'annuncio sul sito di ‘Chi l'ha visto?'

Stando alla scheda pubblicata sul sito della trasmissione di Rai Tre ‘Chi l'ha visto?'. E' alto 1,85, occhi azzurri e capelli brizzolati, piumino blu, pantaloni grigi, scarpe tipo mocassino. L'annuncio è stato pubblicato il 2 gennaio.