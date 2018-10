in foto: Roberta Lombardi e Virginia Raggi

Botta e risposta polemico tra Roberta Lombardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, e la sindaca di Roma Virginia Raggi. "In caso di condanna mi pare che sia stata chiara. Ha detto che si dimetterà. Anzi, si deve dimettere perché ha firmato il codice etico M5S come tutti noi. Non ci sono piani B", ha detto Lombardi in un'intervista rilasciata a Repubblica riferendosi al processo che vede coinvolta la sindaca. "Non sarò certo io a dire che a Roma va tutto benissimo, ho l'onestà intellettuale e gli occhi per vedere che la mia città è ancora molto in difficoltà", l'affondo nei confronti della collega sulla gestione della Capitale.

La risposta di Raggi a Lombardi: "Passata a notizie più importanti"

Non si è fatta attendere la risposta della prima cittadina, che ha confessato di avere cose più importanti a cui pensare: "Ho letto il titolo ma non l'articolo, sono passata a notizie più importanti". Così Raggi interpellata in merito all'intervista della Lombardi. Che le due esponenti del Movimento 5 Stelle non si siano mai amate è cosa nota. Prima le critiche della Lombardi sulla scelta di Raffaele Marra, poi l'affondo sullo Stadio della Roma e infine la continua richiesta, ribadita almeno in tre interviste, di dimissioni della Raggi in caso di condanna nel processo che vede imputata la sindaca in merito alla nomina del fratello di Raffaele Marra, Renato, a capo della Direzione Turismo del Campidoglio. Il prossimo 4 novembre arriverà la sentenza per la sindaca. Se condannata il codice etico del Movimento 5 Stelle obbliga Raggi a dimettersi. La prima cittadina, dal canto suo, non ha mai smentito questa eventualità.