Sta bene Santo Lazzara, detto Costantino, il cinquantaduenne scomparso dieci giorni fa da Roma. Questa mattina, alcuni poliziotti lo hanno fermato nella stazione di Roma Termini e, dopo le formalità di rito, riportato ai familiari. Il ritrovamento è stato quasi "casuale": gli agenti della Polizia di Stato stavano pattugliando come di consueto la stazione ferroviaria, quando sono incappati nell'uomo, fermandolo per un controllo. Incrociando i dati, è emerso che nei suoi confronti era stata presentata una denuncia di scomparsa da parte dei familiari, che non avevano più sue notizie dallo scorso 23 ottobre. In quell'occasione, l'uomo era uscito di casa attorno alle 11 per andare al supermercato, per poi sparire nel nulla.

L'uomo, che aveva con sé solo portafoglio e documenti, era diventato così irreperibili. I familiari si erano rivolti, tra l'altro, anche alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", per lanciare un appello affinché chiunque ne avesse notizie si mettesse in contatto con loro. L'uomo, che al momento della scomparsa indossava una camicia celeste a righe, pantaloni beige, scarpe da ginnastica, una cappellino con visiera, ed uno zainetto di tela di colore scuro, è stato trovato mentre vagava all'interno della stazione di Roma Termini. I poliziotti, dopo averlo identificato, hanno quindi avvisato il fratello che si è presentato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per riabbracciarlo. "Un sentito ringraziamento a nome di tutta la mia famiglia per l'affetto e la vicinanza in questi lunghi giorni di angoscia", ha detto Salvatore Lazzara, Finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo: mio fratello è con noi. Sta abbastanza bene, questa mattina alle 10:30 è stato ritrovato. Un abbraccio", ha concluso quind