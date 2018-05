in foto: Un furgoncino Ama – Foto d’archivio

Solo una bravata, per fortuna. Dietro al furto di un furgoncino Ama, rubato giorni scorsi dalla sede dell'azienda di via Campo Boario, ci potrebbe essere solo il gesto di qualche ragazzo. Ieri però la vicenda del mezzo scomparso, che in teoria, in quanto autorizzato, avrebbe potuto bucare i controlli anti-terrorismo, aveva fatto preoccupare la questura di Roma. Tanto che anche Atac aveva diffuso un avviso per i suoi conducenti chiedendo "a chiunque avvistasse un autocarro Iveco 35 qt della società Ama, targato AX822TZ, di contattare la centrale operativa". La segnalazione del furto era arrivata il 30 aprile da un caposquadra dell'Ama.

Oggi il mistero è stato risolto. Il furgoncino è stato ritrovato alle 7 in via dei Prati dei Papa, a pochi passi da via Oderisi da Gubbio, a Roma. Il mezzo è stato rinvenuto abbandonato in strada e con un finestrino rotto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Porta Portese e la settima sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci che stanno facendo i rilievi.