in foto: Quadri antichi ritrovati nelle campagne di Zagarolo

Dalle preziose sale di un albergo di lusso ai Parioli alle stalle di un casolare abbandonato tra i boschi di Zagarolo. Quattro tele antiche di valore rubate nel 2001 e conservate dai ricettatori in una vecchia casa immersa nella fitta boscaglia di via Colle Gentile nelle campagne a sud di Roma. I carabinieri della stazione di Zagarolo, con il personale della sezione Antiquariato del reparto operativo tutela patrimonio culturale di Roma, hanno ritrovato quattro dipinti antichi risalenti al XVII secolo e del valore complessivo di circa 200mila euro. Raffigurano scene religiose e sono ancora in buono stato.

La rapina si verificò diciassette anni fa, quando una banda di malviventi armati di pistole fece irruzione nell'hotel, immobilizzò addetti alla reception e clienti e rubò cinque opere d'arte dalla hall della struttura. I rapinatori furono successivamente individuati e arrestati, ma i quadri non furono mai ritrovati fino a ieri. Il ritrovamento, fanno sapere i militari in una nota, riapre la strada ad altre indagini per cercare di risalire ad eventuali altre persone coinvolte nella ricettazione di opere rubate e trovare il quinto dipinto, ancora mancante. Per ora i dipinti sono stati sequestrati e verranno svolti accertamenti tecnici da parte del personale specializzato della Sezione Antiquariato del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma.